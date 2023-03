Lube, con Perugia (oggi ore 18) un test per i playoff aspettando la Champions

CIVITANOVA Ultima giornata del girone di andata con il big match di oggi (ore 18.00) tra Perugia e Cucine Lube che può essere considerata un vero e proprio test match prima degli impegni di Champions League. Mercoledì ci sarà il match di ritorno: Perugia ospiterà Berlino, Civitanova Ankara. ma anche dei playoff scudetto, con la griglia che verrà definita solo al termine delle partite odierne. Un check per vedere lo stato dei lavori delle due formazioni che ad inizio stagione si sono sfidate nella finale della Del Monte Supercoppa Italiana vinta, in rimonta, dagli umbri.

Gli ultimi dubbi

La Cucine Lube scioglierà solo all'ultimo il rebus circa la presenza o meno di Marlon Yant dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata mercoledì scorso in Coppa dei campioni ad Ankara. «Paradossalmente si verifica quello che è già accaduto lo scorso anno ha detto coach Blengini - quasi un film già visto. Anche nella passata stagione la sfida con Perugia è andata in scena a fine Regular Season. Nel 2021/22 il verdetto era già determinato. Oggi per noi ci sarà la possibilità di modificare la classifica, mentre Perugia è già prima indiscussa. Quella con la Sir non è mai una partita come le altre e dobbiamo approcciarla da Lube, ma vanno fatti anche dei ragionamenti sulle situazioni da gestire. Mi riferisco agli acciacchi e ai prossimi impegni, a partire dal ritorno dei quarti di Champions League e l'inizio dei playoff ».