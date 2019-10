Lube-Modena a Civitanova apre la final four della Supercoppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un fine settinmana leggermente anticipato (venerdì e sabato) assegnerà la Supercoppa del volley italiano, con in campo all'Eurosuole Forum quattro tra le più forti squadre del mondo, a cominciare dalla Lube , ma senza sottovalutare Sir Safety Perugia, Leo Shoes Modena e Itas Trentino.La final four si apre venerdì alle 15.30 con la prima semifinale, tra Lube e Leo Shoes. alle 18 scenderanno in campo umbri e trentini. Nella Lube mancherà il solo D'Hulst, lasciato in Belgio con la famiglia, dopo i funerali del padre e dopo il gesto di grande generosità compiuto domenica con il suo arrivo a sorpresa a Milano per giocare al posto dell'infortunato Bruninho che nel frattempo è guarito e oggi giocherà. Tanti gli ex nelle quattro squadre, tra i più attesi della prima partita Anzani da una parte e Zaytsev dall'altra.All'Eurosuole saranno ancora disponibili gli ultimi biglietti per assistere ai tre incontri, la finale si giocherà sabato alle ore 18