CIVITANOVA Tutti di rosso ci si deve vestire per recarsi all’Eurosuole Forum a sostenere i campioni d’Italia della Cucine Lube che stasera, inizio del match alle 20,30, affronteranno Milano per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Detto in maniera differente, c’è in palio il weekend di Coppa Italia a Roma, 25 e 26 Febbraio, che per i ragazzi di Chicco Blengini, passa, da Milano.



Il precedente



A distanza di un anno, circa, torna la sfida per l’accesso alla finale a quattro tra la Lube e Milano. L’anno scorso erano stati i cucinieri ad arrivarci malconci, buona parte della squadra era reduce dal Covid e con pochissimi allenamenti, per non dire senza, nelle gambe. Finì male per i marchigiani che stasera vanno a caccia di quella che sarebbe la dodicesima qualificazione delle ultime tredici di final four. Per farlo capitan De Cecco chiamano a raccolta il pubblico delle grandi occasioni. Anche se si gioca di sera, oggi non ci sono attività scolastiche o commerciali che possano giustificare l’assenza. Spettacolo assicurato anche per la presenza di tanti campioni in campo. Gli azzurri campioni del mondo e d’Europa Balaso, Anzani e Bottolo, ie campioni olimpici Chinenyeze e Patry ed il giapponese Ishikawa, le star della serata, senza tralasciare lo Zar de Citanò, Ivan Zaytsev e capitan De Cecco.



La spinta



«Tornare a Padova e trovare il palas pieno mi ha fatto effetto – ha esordito Mattia Bottolo - ci tengo a vedere un Eurosuole Forum altrettanto festante con Milano perché so che i tifosi marchigiani non sono da meno. Quando siamo in campo il sostegno dagli spalti ci carica e ci aiuta a trovare ulteriori motivazioni. I nostri supporter possono mettere pressione agli avversari e far sentire la spinta di un’intera città. Quando dico che il pubblico spingerà con noi la palla dall’altra parte della rete lo penso davvero – ha esclamato il giovane campione del mondo della Cucine Lube -. Quest’anno qualificarsi alla final four della Del Monte Coppa Italia varrebbe doppio perché siamo un gruppo molto rinnovato. Ogni nostra vittoria ha un grande peso specifico perché non c’è nulla di scontato, credo sia emozionante per chi ci segue. I senatori hanno voglia di riscatto dopo l’eliminazione della passata stagione, ma non lo lasciano trapelare, anzi ci danno tranquillità – ha svelato lo schiacciatore padovano - per noi è una partita chiave tutt’altro che semplice, da dentro o fuori, ma abbiamo tanta voglia di chiudere il 2022 con il nono successo di fila e vogliamo farlo davanti ai Predators».



L’avversario



Il fatto che Milano sia tutt’altro che tranquilla lo dimostra lo sfogo post derby contro Monza, perso, di coach Piazza, che ha addirittura parlato di poca sintonia con la squadra, parole “murate” dal presidente Lucio Fusaro. «Stiamo vivendo un campionato bellissimo ed entusiasmante, con una classifica molto corta. In queste ultime giornate, a Milano, stiamo passando un momento di difficoltà, ma ho piena fiducia nel gruppo e nello staff tecnico che abbiamo scelto a inizio stagione – ha detto il presidente del sodalizio meneghino “murando” ipotesi di dimissioni di Piazza - come sempre in questa società si vince e si perde tutti assieme. Abbiamo fatto così in passato, faremo così anche in futuro. Abbiamo ancora quasi metà stagione regolare per rialzaci e arrivare agli obiettivi che ci siamo proposti all’inizio di questa annata». Arbitrano Umberto Zanussi (Tv) e Alessandro Cerra (Bo).

Gianluca Pascucc