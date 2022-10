Lube, regalati una grande serata: all'Eurosuole arriva la capolista Perugia

CIVITANOVA- Big match all'Eurosuole di Civitanova che costringerà gli appassionati agli straordinari. Stasera alle 20,30 i campioni d’Italia della Cucine Lube ospiteranno l’imbattuta capolista Perugia per l’anticipo dell’undicesima del girone di andata. A dicembre, inoltre, gli umbri saranno impegnati al mondiale per club in Brasile, dove rappresenteranno l’Italia insieme a Trento.