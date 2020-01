La Lube in campo contro Monza per andare avanti in Coppa Italia

CIVITANOVA - Tre giorni dopo il 3-1 di Cisterna, torna in campo alle 20.30 la Lube Civitanova, nella partita secca valida per i quarti di finale della Coppa Italia, contro la Vero Volley Monza. La squadra di De Giorgi, favorita sulla carta, non deve distrarsi se vuole conquistare la qualificazione alla final four della competizione, uno degli obiettivi della squadra biancorossa, che in questa stagione ha già vinto il mondiale per club.

Sempre in serata sono in programma le altre tre partite valide per i quarti di finale di Coppa Italia: Allianz Milano-Itas Trentino, Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova, Leo Shoes Modena-Consar Ravenna. La final four si disputerà il 22 e 23 febbraio a Casalecchio di Reno





