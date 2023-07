CIVITANOVA “Entrate per credere!” Poche parole ma buone per il titolo della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 dei vice campioni d’Italia della Cucine Lube. Dopo l’esperienza dello scorso anno con la stagione segnata da qualche cocente delusione, ad esempio l’addio di Juantorena, unito a quello annunciato per tempo di Lucarelli e Simon, piuttosto che i risultati sul campo che tardavano a venire ma culminata con le emozioni dei playoff fino a gara cinque, la società biancorossa chiama a raccolta gli appassionati sin dalla prima giornata.



I settori



La società è rimasta fedele alla suddivisione in sei settori del palasport: Vip, Premium, Gold, Tribuna, Gradinata e Gradinata Lube nel Cuore. Per entrare e credere gli amanti delle comodità dovranno investire 800 euro per poter avere un posto in tribuna centrale, accesso alla sala hospitality e parcheggio riservato. A scendere di prezzo, spostandosi dal settore centrale al laterale, il costo dell’abbonamento diminuisce di duecento euro, 600, per il centralissimo alle spalle delle panchine. Differenza di prezzo: 50 euro, per la gradinata normale rispetto al settore Lube nel Cuore. L’abbonamento tra i Predators, oltre che la tessera socio, costa appena 200 euro. Confermata la partnership con vivaticket.it per gli acquisti on line.



La prelazione



Da domani alle 16 a sabato 15 luglio alle 12.30, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2022/23 avranno diritto di prelazione per la stagione 2023/24. Simultaneamente procederà la vendita libera per i posti che non erano soggetti ad abbonamento nell’ultimo torneo di SuperLega. Orari al botteghino dell’Eurosuole Forum: dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato 10-12.30. Si inizia domani anche con le vendite online. «Lo slogan parla chiaro, Entrate per credere - ha detto l’amministratore delegato della Cucine Lube, Albino Massaccesi - dopo quello che la Lube ha realizzato negli ultimi anni è facile darci fiducia, ma noi chiediamo di venire al palas ed essere presenti tutto l’anno per ambire ad altri grandi risultati. Gli abbonati condivideranno con noi gioie e dolori e avranno il privilegio dei posti garantiti nelle sfide di cartello e nei playoff. L’obiettivo - ha aggiunto Massaccesi - è aumentare lo zoccolo duro della tifoseria, i costi sono immutati. La vendita liberà sarà possibile da mercoledì limitatamente ai posti che non erano occupati nella passata stagione, mentre gli abbonati dell’annata 2022/23 avranno il diritto di prelazione per una decina di giorni e potranno mantenere il loro posto. Abbiamo riservato un settore per gli ospiti e uno per la tifoseria organizzata di Lube nel Cuore come da tradizione. Speriamo che sfruttino ora la possibilità di scegliere il posto migliore».



Il blitz di Anzani



«Ai tifosi biancorossi dico che dobbiamo ricominciare da dove abbiamo finito, con la nostra casa, l’Eurosuole Forum, strabordante di supporter – ha detto Simone Anzani nel blitz in sala stampa - abbiamo sentito il sostegno della gente nei momenti di gioia, ma anche nelle difficoltà. Proprio questo affetto ci ha dato la spinta decisiva per affrontare un percorso esaltante ai playoff risollevandoci ogni volta che eravamo con le spalle al muro. Per poco non siamo riusciti a portare a casa uno scudetto che per molti era inimmaginabile, ma è un buon punto di partenza. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. La SuperLega è sempre più competitiva. Per esempio, Taranto si è irrobustita con nazionali americani importanti e riportando in Italia Lanza. Gli ionici daranno del filo da torcere a tutti, ma tante altre squadre si sono rinforzate. Ci sarà da lottare e sudare in palestra. Il lavoro quotidiano che si fa nel palazzetto resta la cosa più importante, indipendentemente dalla forza degli avversari».