La Lube in Francia per la Champions, si comincia con Perugia

TOURS - Una Lube blindata, con una delegazione scarna, come richiesto dall'evento e dal regolamento, ha raggiunto Tours, in Francia, dove domani e mercoledì giocherà le partite di andata del girone eliminatorio di Champions League. Avversarie dei campioni d'Italia saranno domani la Sir Safety Perugia e mercoledì il tours, sempre alle 20.30. La quarta squadra del girone, l'Arkas Izmir, non si è invece presentata, avendo diversi giocatori vittima del Covid. In febbraio a Oerugia la stesse tre formazioni disputeranno gli incontri del girone di ritorno, al quarti di finale passerà la prima classificata del girone, ma anche la seconda avrà buone chance di qualificazione, in quanto tre delle cinque seconde dei cinque gironi, passeranno il turno. Il gironcino a tre si gioca con la formula della "bolla". Le squadre, gli arbitri e gli ufficiali di campo sono infatti del tutto isolati sia in albergo che in palestra

