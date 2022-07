Lube, i campioni d'Italia cominceranno da Taranto. Ecco tutto il calendario

BOLOGNA - E' stato reso noto dalla Lega Volley il calendario della Superlega di volley, la Lube esortdirà il 2 ottobre a Taranto, prima partita casalinga la settimana dopo contro Padova, ecco il cammino completo dei campioni d'Italia.

IL CALENDARIO DELLA LUBE

1a giornata – andata 2 ottobre 2022, ritorno 18 dicembre 2022:

TARANTO vs Cucine Lube CIVITANOVA

2a giornata – andata 9 ottobre 2022, ritorno 26 dicembre 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Padova

3a giornata - andata 16 ottobre 2022, ritorno 8 gennaio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Modena

4a giornata - andata 23 ottobre 2022, ritorno 15 gennaio 2023:

Monza vs Cucine Lube CIVITANOVA

5a giornata - andata 30 ottobre 2022, ritorno 22 gennaio 2023:

Trento vs Cucine Lube CIVITANOVA

6a giornata - andata 6 novembre 2022, ritorno 29 gennaio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Verona

7a giornata - andata 13 novembre 2022, ritorno 5 febbraio 2023:

Cisterna vs Cucine Lube CIVITANOVA

8a giornata - andata 20 novembre 2022, ritorno 12 febbraio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Siena

9a giornata - andata 27 novembre 2022, ritorno 19 febbraio 2023:

Piacenza vs Cucine Lube CIVITANOVA

10a giornata - andata 4 dicembre 2022, ritorno 5 marzo 2023:

Milano vs Cucine Lube CIVITANOVA

11a giornata – andata 11 dicembre 2022, ritorno 12 marzo 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Perugia

