La Lube per tornare in vantaggio in semifinale: all'Eurosuole (oggi ore 20.30) fari su Gara 3 contro Milano

CIVITANOVA La "Mission Impossible 4" della Cucine Lube entra nel vivo. Terzo atto delle semifinali dei playoff scudetto, in programma stasera alle 20,30 (diretta RaiSport, volleyballworld.tv, Radio Arancia Network) all'Eurosuole Forum. C'è tanto entusiasmo intorno ai campioni d'Italia in carica e nonostante si giochi a metà settimana si va verso un palasport che sarà gremito, se non stracolmo. Si parte dall'1-1 con tanta fiducia da parte di Milano ma anche con grande consapevolezza nei propri mezzi da parte dei ragazzi di Blengini.

Tifosi speciali

fare il tifo sugli spalti dell'Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova in gara 3 ci sarà anche il ginnasta marchigiano Carlo Macchini, atleta classe '96 che pochi giorni fa ha conquistato l'argento europeo alla sbarra riportando l'Italia sul podio della specialità nella rassegna continentale dopo una lunga assenza. L'atleta vanta poi la conquista del titolo iridato nel 2022 e 3 argenti ai Mondiali, ori e medaglie prestigiose negli Assoluti Italiani, in Serie A e nelle rassegne olimpiche giovanili.