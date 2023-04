Milano sbanca Civitanova (0-3) e passa in vantaggio nella serie: sabato la Lube all'ultima chiamata

CIVITANOVA - Impresa dell'Allianz Milano che sbanca l'Eurosuole Forum di Civitanova con un netto 0-3 portandosi avanti nella serie complessiva (1-2) contro la Lube di Gianlorenzo Blengini. Una partita sostanzialmente senza storia con gli ospiti padroni del campo nei primi due set (23-25 / 18-25) e la reazione dei padroni di casa limitata al solo terzo set chiuso 24-26. Sabato a Milano (ore 18) l'ultima possibilità per la Lube di conquistare la "bella" valida per la finale. Per i meneghini, invece, l'occasione ghiotta di volare all'ultimo atto. Top-scorer del match un Jean Patry da 14 punti, il migliore della Lube Civitanova è Aleksandar Nikolov che chiude a quota 11.

Tifosi speciali

Presenti in tribuna a fare il tifo anche il ginnasta marchigiano Carlo Macchini, atleta classe '96 che pochi giorni fa ha conquistato l'argento europeo alla sbarra riportando l'Italia sul podio della specialità nella rassegna continentale dopo una lunga assenza. L'atleta vanta poi la conquista del titolo iridato nel 2022 e 3 argenti ai Mondiali, ori e medaglie prestigiose negli Assoluti Italiani, in Serie A e nelle rassegne olimpiche giovanili.