La Lube e tanti assi per la Supercoppa: Civitanova diventa capitale del volley

CIVITANOVA - Siamo entrati nella settimana della final four della Del Monte Supercoppa Italiana e in casa dei campioni d’Europa e d’Italia in carica si lavora per avere a disposizione anche l’esperto brasiliano Bruninho nella due giorni che assegnerà il primo trofeo della stagione. C’è tanto entusiasmo intorno alla Lube e alla final four che sarà ospitata venerdì e sabato per il secondo anno a Civitanova. La città rivierasca diventerà la capitale del volley nazionale perché all’Eurosuole Forum scenderanno in campo quattro tra le migliori squadre di club al mondo. Lo dicono i roster di Lube, Modena, Perugia e Trento, oltre ai palmares delle quattro società che da un ventennio sono al top della pallavolo italiana.



Saranno rappresentate le migliori scuole di pallavolo al mondo. Quella polacca che ha in Bieniek la massima espressione e in Leon il talento che completa la rosa dei campioni del mondo in carica. Tra i due prova a farsi spazio Bednorz. La brasiliana con l’esperto Bruninho e Leal, i campioni d’Europa della Serbia con Podrascanin e Atanasievic, che vestiranno la casacca di Perugia, piuttosto che Lisinac, centrale di Trento, e Kovacevic, martello delle Dolomiti. In campo anche quattro statunitensi tra Christenson, Holt e Anderson con Modena e Russell con Trento. La scuola francese avrà invece in Grebennikov la massima espressione nel ruolo di libero, anche se Colaci e Balaso lo incalzano. Tra i tanti azzurri ci sarà l’imbarazzo della scelta con Zaytsev, Mazzone e Rossini in campo modenese, Juantorena, Balaso e Anzani in quello civitanovese, cui risponderanno Lanza, Ricci e Colaci con Perugia. Trento schiererà invece Giannelli, Candellaro e Vettori. Novità assoluta sarà l’iraniano Ghafour, mentre il belga D’Hulst non è nuovo a questa final four.



La scuola cubana sarà rappresentata da Simon, anche se Leal, Juantorena e Leon non possono rinnegare le origini. In campo trentino ci sarà anche lo sloveno Cebulj, vice campione d’Europa. E se il tedesco Kaliberda rappresenterà la Germania, l’Argentina sarà rappresentata da Luciano De Cecco. In panchina quattro tecnici di assoluto livello: De Giorgi, Lorenzetti, Giani e il tecnico belga Heynen, all’esordio nel campionato italiano, che ha vinto moltissimo nei club e con le nazionali.





