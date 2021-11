Sorpresa Lube, a Cisterna rientra Zaytsev, all'inizio andrà in panchina

CIVITANOVA - Finalmente una bella sorpresa per la Cucine Lube, impegnata domenica pomeriggio (ore 18) a Cisterna di Latina, nel tentativo di conquistare l'ottava vittoria consecutiva in campionato, che le consentirebbe di affacciarsi con serenità alla parentesi europea e mondiale che l'attende nelle prossime due settimane. infatti coach Blengini porterà a referto e in pancina, Ivan Zaytsev, all'esordio ufficiale con la Lube e al rientro in italia dopo una stagione in Russia. L'opposto azzurro è reduce da un'operazione chirurgica a un ginocchio che lo ha costretto a tre mesi di inattività, ma è ormai pronto a tornare in campo, anche se è probabile che a Cisterna coach Blengini lo lasci sempre in pachina, o al massimo lo schieri per pochi scambi.

