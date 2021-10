Lube eliminata a sorpresa in Supercoppa. All'Eurosuole vince Monza

CIVITANOVA - Lube sconfitta a sorpresa nella prima partita importante della stagione. La Vero Volley Monza infatti si è imposta per 3-1 nella prima semiinale della final four della Coppa Italia, organizzata proprio a Civitanova dalla Lube. in un Eurosuole Forum che ha accolto anche meno del 60% degli sportivi che potevano affollarlo, la squadra di Blengini è sembrata ancora un po' indietro di condizione, anche se molti meriti vanno alla squadra brianzola, apparsa veramente all'altezza di sfidare le altre grandi. Per quanto riguarda la Lube comunque buona la prestazione del giocatore più atteso, l'opposto portoricano Garcia. A tradire in parte le attese sono stati alcuni tra i giocatori più esperti, De Cecco e Simon in particolare, forse troppo fallosi. Alle 18 si gioca la seconda semiginale, tra Perugia e Trento. domenica alle 16 la finalissima.

