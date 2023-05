CIVITANOVA La partita. Stasera, alle 20,30 con diretta su Rai Sport e Radio Arancia, a Trento andrà in scena l’atto finale della “Mission Impossible 4”. Gara cinque della finale dei playoff scudetto tra i padroni di casa di Trento, a caccia del quinto tricolore, ed i campioni d’Italia della Cucine Lube che vorrebbero scrivere la pagina conclusiva della “Mission Impossible 4” conquistando quello che per la società cuciniera sarebbe uno storico quarto scudetto consecutivo.

I sostenitori

Logicamente i favori del pronostico pendono dalla parte del campo trentino per il fattore campo. Importante non solo per la spinta del pubblico, quanto per i punti di riferimento che hanno i giocatori di casa rispetto agli ospiti. Inoltre Trento ha già sfiorato due vittorie essendo arrivata seconda sia al mondiale per club, alle spalle di Perugia, che in coppa Italia, vinta da Piacenza. Al seguito dei ragazzi di Chicco Blengini ci saranno circa duecento Predators che raggiungeranno Trento con i due pullman allestiti dalla società piuttosto che con auto proprie perché anche al Nord la Cucine Lube ha molti sostenitori. Saranno diverse le chiavi di lettura della partita, cosi come gli stati d’animo dei protagonisti. Come la recente storia della Cucine Lube ci insegna alla fine a fare la differenza potrebbe essere solo ed esclusivamente un piccolo dettaglio: una difesa, un attacco “sporcato” agli avversari e ricostruito in maniera vincente, qualche errore di meno degli avversari. Ma anche chi riuscirà a mantenere lucidità e sangue freddo per tutto l’arco della partita. Una sorta di partita a scacchi tra i due allenatori: Chiccco Blengini e Angelo Lorenzetti che vanno a caccia di quello che sarebbe un poker personale a livello di scudetti conquistati. Nello scacchiere mancheranno due pedine importanti in quanto a carisma ed esperienza: Ivan Zaytsev nella Cucine Lube ed il campione serbo Srecko Lisinac in quello di Trento. Formazione piuttosto scontata per la Lube che ricorrerà al terribile trio: Yant, Bottolo e Nikolov, quest’ultimo nelle vesti di schiacciatore opposto, con Gabi, prezioso cambio nella batteria dei “picchiatori”. «La vittoria in gara 4 è arrivata con il contributo di tutta la squadra e ci ha dato molta fiducia – ha evidenziato Marlon Yant - non sarà facile ripetersi a Trento, anche se stiamo lavorando bene e abbiamo il potenziale per spuntarla».

I fattori

«Finora il fattore campo ha fatto la differenza nella serie - ha aggiunto Yant - ma noi stiamo insistendo sul servizio per cercare di cambiare questo trend. Ripensando ai precedenti round, è un peccato aver sprecato alla Blm Group Arena delle chances in gara 1, molto combattuta, ma ora dobbiamo guardare avanti, al match di stasera, e dare il massimo». Anche Trento ha poche alternative con D’Heer che prenderà il posto di Lisinac mentre Dzvoronok è pronto ad entrare sia nelle vesti di opposto, per Kaziyski piuttosto che di uno dei due martelli se non dovessero girare. «Mi aspetto una partita differente da gara tre e da gara quattro – sono state le parole pre gara dell’ex Marko Podrascanin - in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci e in cui sarà necessario rimanere molto presenti, soprattutto a livello di mentalità, in qualsiasi momento. Sono convinto che una grande mano potrà arrivare dal nostro pubblico, come è successo spesso nelle precedenti occasioni casalinghe di questa stagione. Una delle tante chiavi potrebbe essere la ricezione; riuscire a tenere buone percentuali potrebbe agevolare il compito di entrambe le squadre e in particolare la nostra».