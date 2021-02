La Lube perde 3-0 a Perugia nel derby di Champions e lascia strada libera per il primo posto

PERUGIA - La Lube Civitanova perde 3-0 il derby d’Italia di Champions League contro la Sir Safety Perugia e, salvo clamorosi inciampi nel match di domani tra gli umbri e i francesi del Tours, perderà il primo posto nel girone B. La squadra di De Giorgi si è letteralmente sciolta quando nel primo set conduceva 19-16. I padroni di casa avevano già rintuzzato un primo tentativo di fuga dei civitanovesi agganciati sul 10 pari dal 10-6 per la Lube. Nel secondo tentativo, Perugia ha inflitto il colpo del kappao a una Lube troppo nervosa e fallosa per poter reggere l’urto dell’equilibrata squadra di Heynen.

Chi si aspettava Leon spaccatutto non ha fatto i conti con Plotnytskyi e Ter Horst che sono stati i veri mattatori del primo set per la formazione umbra. Lo schiacciatore ucraino, con un parziale di 5-0 nel proprio turno di servizio, ha infatti riportato gli umbri nel set stoppando il primo tentativo di fuga della Lube. Da 10-6 a 10-11 per i padroni di casa nella rotazione al servizio dell’ucraino. Lube di nuovo in fuga con gli attacchi di Juantorena, Rychlicki e l’ace di Simon su Plotnytskyi, ma poi braccata e superata da un turno di servizio di Ter Horst, in cui i giocatori di De Giorgi subiscono un break di 7-0. Una volta avanti, 23-19 da 19-16 per la Lube, Perugia ha controllato il parziale vincendo agevolmente il set.

Nel secondo parziale c’è stato un passaggio a vuoto dei cucinieri nel turno di servizio di Travica, parziale di 5-0 per Perugia e Lube ormai andata in tilt: finirà 25-18. Senza storia il terzo set, terminato 25-21 sempre pee gli umbri. Domani la bolla in Umbria si concluderà con il match tra Perugia e Tours. Venerdì alle 12, in Lussemburgo, ci sarà invece il sorteggio dei quarti di finale. Appare assai probabile un altro derby in Europa per la Lube che potrebbe pescare Modena o Trento, prime nei rispettivi gironi.