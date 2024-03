La Lube vuole partire bene: alle 20.30 Gara 1 dei quarti playoff scudetto, all'Eurosuole c'è la sfida contro Monza

CIVITANOVA La magia dei playoff scudetto all'Eurosuole Forum. Stasera alle 20,30 inizia la caccia al tricolore per la Cucine Lube. I ragazzi di Chicco Blengini ospiteranno Monza per la prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto. Inizia la fase più intrigante, emozionante, spettacolare e coinvolgente della stagione. La partita nelle partite, perché la serie è al meglio delle tre vittorie su cinque incontri. Una lunga partita a scacchi tra due tecnici che ambiscono, per motivazioni differenti, a portare il proprio gruppo ben oltre l'ostacolo. Il più avanti possibile.



