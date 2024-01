Lube, oggi non sbagliare: Civitanova di nuovo a Monza (ore 20) per centrare la semifinale di Coppa Italia

CIVITANOVA La partita del "dentro o fuori", lontano dalle mura amiche per la Cucine Lube che stasera a Monza, alle 20 con diretta su Radio Arancia, andrà a caccia di quella che per la società del presidente Simona Sileoni sarebbe la dodicesima final four della Del Monte Coppa Italia negli ultimi quattordici anni. Trofeo, la Coppa Italia, che la Lube in trenta manifestazioni ha già conquistato sette volte. Quella di questa sera sarà la terza sfida ai quarti della Del Monte Coppa Italia tra le due società. Nei quarti dell'edizione 2018/19 Civitanova eliminò Monza ai vantaggi del tie-break al termine di una partita rocambolesca all'Eurosuole Forum, mentre nel 2019/20, sempre nei quarti al palas civitanovese, i cucinieri piegarono i brianzoli 3-1. A tenere ancor più acceso il fuoco della sfida il fatto che la Lube ha espugnato, 1-3, Monza, pochi giorni fa nella prima partita del girone di ritorno. Simone Anzani invita i propri compagni a resettare quanto avvenuto il 30 dicembre perché Monza ha qualità per poter mettere in forte crisi il gioco della Cucine Lube.

