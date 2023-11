CIVITANOVA Match per il primato nel girone E di Champions tra le due attuali leader: Praga e Cucine Lube. Alle 18, con diretta tv su Dazn e su Radio Arancia, capitan De Cecco e compagni scenderanno in campo nella caldissima Arena Sparta Podvinny Mlyn. Ambiente ceco galvanizzato dall’ottima prestazione in Belgio.



Le scelte

Dal canto suo coach Blengini potrà schierare Yant e Nikolov, tra le migliori coppie di posto quattro nel mondo, facendo rifiatare Zaytsev in vista del match casalingo di domenica contro Trento. Anche se sarà impossibile non pensare al big match di Superlega, oggi testa al delicato match che vale il primato e una mezza ipoteca sul passaggio al prossimo turno. «Non conosciamo ancora bene la formazione di Praga. Già nel primo match della Pool E abbiamo disputato una sfida inedita con i rumeni dell’Arcada Galati, che nel terzo set ci hanno creato qualche problema. La Cechia ha dimostrato con la sua Nazionale di proporre un ottimo volley – ha dichiarato il centrale francese Babar Chinenyeze - tra l’altro il Lvi Praha gioca sul suo campo e ha tanti stimoli come tutti i collettivi che incontrano la Lube. Al di là di queste considerazioni, se una squadra va in Belgio e confeziona un 3-0 corsaro con il Maaseik deve avere per forza qualità nel roster. Questo rappresenta un’insidia. Dovremo rispettare i padroni di casa, senza smarrire le nostre certezze. Cercheremo di mantenere un livello alto perché veniamo da quattro vittorie consecutive tra Superlega e Champions League, la chiave sarà evitare i cali di tensione. Affrontare una trasferta europea di giovedì e sfidare i campioni d’Italia dell’Itas Trentino domenica non sarà facile. Il calendario è questo e dovremo dare il massimo pensando una gara alla volta». La Lube sarà all’undicesima trasferta in Repubblica Ceca. Per la prima volta il VK Lvi Praha sul suo cammino europeo. In precedenza i cucinieri avevano affrontato: Jihostroj Ceske Budejovice nell’edizione 2020 della Champions League (vittorie biancorosse per 3-1 sia in Cechia che in Italia nella Pool A) e nell’edizione 2002/03 della Cev Cup (vittoria al tie break in Cechia e per 3-1 in casa negli Ottavi), il Cez Karlovarsko nella Champions League 2019 (vittorie biancorosse per 3-0 sia in Cechia che in Italia nella Pool B).

Gli avversari

Inoltre i marchigiani si sono misurati più volte con il Dukla Liberec, nella Champions League 2016 (vittorie dei cucinieri con il massimo scarto nella Pool E sia in Cechia che in Italia), ma anche nell’edizione 2004 (successi della Lube 3-0 in casa e 3-1 in trasferta nella Pool C). Conti alla mano di può parlare di en plein di 10 vittorie con i cechi. Tra i padroni di casa da temere la diagonale Jakub Janouch, in palleggio e l’opposto Casey Adam Schouten. In posto quattro giocano Daniel Cech e Oskar Madsen, al centro sono impiegati Fynnian Mc Carthy e Pablo Damian Crer, il libero è Milan Monik. « La vittoria ottenuta in casa del Maaseik ci ha dato ancor più consapevolezza nei nostri mezzi – ha dichiarato l’allenatore del Praga, Juan Manuel Barrial – non ho dubbi che saremo pronti nell’affrontare uno degli impegni più importanti della stagione contro i favoriti del girone, la Lube è una delle squadre più forti al mondo ma noi giocheremo in casa davanti ai nostri favolosi tifosi che creeranno un’atmosfera degna dell’evento. Sarà fondamentale conquistare ogni punto. Siamo pronti per la battaglia».