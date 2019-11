Lube-Monza per il 10 e lode, poi il Mondiale in Brasile: è l'ultima partita interna del 2019

CIVITANOVA - Ultima partita casalinga dell’anno per la Cucine Lube, di scena stasera alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova contro il Vero Volley Monza per la 9ª giornata di Superlega. Si giocano anche Latina-Trentino, Perugia-Sora e Ravenna-Verona. I biancorossi di De Giorgi, che hanno già osservato il turno di riposo ma anche anticipato gli incontri contro Perugia e Sora originariamente previsti a dicembre per partecipare al Mondiale per club in Brasile, hanno finora ottenuto nove vittorie consecutive (cinque per 3-0, tre per 3-1 e una per 3-2) e guidano la classifica con 26 punti, davanti a Leo Shoes Modena (21 su 8), Sir Safety Perugia (19 su 9) e Itas Trentino (18 su 8).



Monza è invece ottava con 9 punti (2 vinte e 5 perse) e sarà l’ultima avversaria in questo 2019 della Lube, in partenza per il Brasile, dove dal 3 dicembre all’8 dicembre disputerà il Mondiale per club. Le partite del girone di qualificazione si giocheranno a Betim, nei pressi di Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais: debutto martedì 3 (ore 22 italiane) contro i qatarioti dell’Al-Rayyan, seconda gara mercoledì 4 (ore 00.30 italiane) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro e terza gara giovedì 5 (ore 22 italiane) contro i russi dello Zenit Kazan. Semifinali previste sabato 7, finali domenica 8.

Dopo il Mondiale, al rientro dal Brasile, la squadra di De Giorgi giocherà ben cinque partite tutte lontane da Civitanova: a Padova, Trento e Piacenza per la Superlega, e le due di Champions, in casa dei Budejovice e a Istanbul. La Lube tornerà a disputare una gara interna solo il 16 gennaio per la sfida contro Milano. Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 11:29





© RIPRODUZIONE RISERVATA