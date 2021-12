La Lube comincia l'avventura mondiale, alle 21 contro gli argentini del San Juan

BETIM - La Lube Civitanova di ciach Blengini comincia questa sera il suo cammino nel campionato mondiale per club, già vinto dalla Lube nel 2019. Quest'anno la formiula è articolata in un torneo a sei squadre che si svolge a Betim, in Brasile, i civitanovesi sono in un girone a tre che comprende anche gli argentini del San Juan e i brasilani del Funvic Taubatè. Queste due squadre si sono già affrontate ieri sera e i brasilani hanno vinto 3-2. Stasera la Lube affronterà il San Juan e domani, giovedì alle 21 ora italiana ci sarà lo scontro tra i marchigiani e i brasiliani. Nell'altro girone ci sono i brasiliani del Sada Cruzeiro, l'Itas Trentino e gli iraniani del Sirjan. Il Sada Cruzeiro ha già vinto per 3-0 la prima partita contro il Sirjan. Le prime due di ogni girone si incontreranno poi nelle semifinali incrociate di venerdì sera, mentre la finalissima si giocherà sabato alle 0.30 ora italiana, quindi di fatto domenica

