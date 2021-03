La Lube a Modena per chiudere subito il conto nei quarti e volare in semifinale playoff

MODENA - Lube in campo al PalaPanini di Modena, a partire dalle 17.30, per gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. Dopo la vittoria per 3-0 nella prima sfida, i biancorossi allenati da Blengini hanno la possibilità di chiudere subito il conto e qualificarsi alla semifinale. Modena ha dimostrato di avere in canna la possibilità di giocare partite perfette, ad esempio contro Perugia in Champions o a Piacenza in Superlega, ma paga la mancanza di continuità nel gioco a bassi regimi. Se Giani ha la sola alternativa tra Karlitez e Petric, coach Blengini ha una formazione scontata nella composizione per l’assenza di De Cecco e Leal, ancora alle prese con il Covid. Ballottaggio per un posto da titolare a fianco di Juantorena tra il giovane Yant e l’esperto Kovar, la partita sarà trasmessa in diretta su Radio Arancia e in streaming su Eleven Sports. Fischio di inizio alle 17.30 dato dalla coppia di arbitri formata da Roberto Boris di Pavia e Armando Simbari di Milano.

