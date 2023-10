Lube, missione riscatto. Civitanova impegnata nella trasferta di Padova (ore 15) dopo il ko contro Monza

CIVITANOVA Seguita da quasi un centinaio di tifosi, la metà partirà in pullman dalle Marche, la Cucine Lube affronta oggi la prima trasferta della stagione. Alle 15, con dei flash su radio Arancia all'interno di Domenica Stadio, la Lube andrà in scena a Padova per provare a vendicare lo scivolone casalingo di domenica scorsa contro Monza. Anche Padova, sconfitta a Perugia, è in fondo alla classifica. La storia ci dice che siamo arrivati al cinquantaquattresimo confronto tra le due società con 46 vittorie in favore dei cucinieri contro le 7 dei veneti. Tra i tanti temi quello degli ex anche se per Balaso e Bottolo si tratta di una sorta di vero e proprio ritorno a casa. Inutile dire che ci si aspetta un miglioramento da parte dei ragazzi di Blengini che martedì saranno nuovamente in campo, a Biella, per la semifinale della Supercoppa contro Piacenza.

