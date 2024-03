CIVITANOVA Derby italiano d’Europa del “finale o fuori” tra la Cucine Lube ed i campioni d’Italia di Trento. Dopo gara cinque della finale scudetto dello scorso anno, quest’anno c’è in palio un posto nella finale di Champions ad Istanbul. E se la Lube riuscirà a ribaltare Monza nei quarti di finale dei playoff scudetto (i brianzoli conducono 2-1), ecco che le due sfidanti di stasera potrebbero anche dar vita alla semifinale scudetto dove Trento è approdata con il vento in poppa sconfiggendo Modena per 3-0. Match che inizierà alle 20,30 e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Radio Arancia.

Nelle ultime stagioni la Lube ci ha abituati a rimonte epiche ed anche questa sera servirà un’impresa a capitan De Cecco e compagni. Dopo aver perso la gara di andata per 3-1, i cucinieri dovranno vincere per 3-0 o 3-1 la partita per poi andare a conquistare il golden set, il tie-break di spareggio. Neanche i precedenti in Europa sono in favore dei biancorossi. Si tratta della decima sfida in Champions League contro i gialloblù dopo l’andata della semifinale 2024 vinta 3-1 dalla Trentino Itas in casa. Ad attendere la vincente del derby italiano c’è già la formazione polacca dello Jastrzebski Węgiel che ha sconfitto i turchi dello Ziraat Ankara. (3-0 nel match in Polonia e 3-2 in Turchia). Da sfatare il tabù Trento nelle Semifinali europee. I dolomitici eliminarono in tre set i marchigiani proprio in semifinale nel 2009, nei playoffs 6 del 2012, con vittoria casalinga al tie-break dei cucinieri e riscatto sul proprio campo per 3-0 dei trentini. Grande anche la delusione del 2016 in Semifinale con la Lube piegata con il massimo scarto. Maledizione spezzata dalla Lube nei playoffs 6 del 2018 con le vittorie in quattro set a Civitanova e al tie-break a Trento. Tutto liscio anche nella Pool A del 2020, grazie al successo netto di Civitanova in casa e bis in quattro set lontano dall’Eurosuole Forum. La corazzata Trento ha dalla sua la sicurezza acquisita durante tutta la stagione. Ha dominato la regular season, idem nella Champions e stasera parte con un vantaggio notevole. Coach Soli può contare sul nocciolo costituito dal duo di martelli azzurro Michieletto-Lavia, sulla navigata esperienza di capitan Podrascanin grande ex insieme a Rychliki. Bravo e grintoso il palleggiatore Acquarone che sta egregiamente sostituendo l’infortunato Sbertoli.

In crescita

Dal canto suo coach Blengini ha una squadra in crescita, bisognerà vedere se riuscirà a reggere l’urto dei trentini disputando la classica gara perfetta che però dovrà essere di quattro e non dei tre canonici set. Ivan Zaytsev suona la carica puntando anche sull’apporto del pubblico. Ci sono ancora biglietti disponibili per tutti i settori dell’Eurosuole Forum. «Sarà una gara da vita o morte’ come quella vinta al tie break con Monza. Si è visto quanto conta la totalità della squadra, non solo chi parte titolare. Abbiamo bisogno di tutto il gruppo e di ogni energia per ribaltare la semifinale di Champions contro una rivale che schiera l’ossatura della Nazionale. Non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo con l’entusiasmo scaturito dalla vittoria di domenica. Non dovremo gestire la partita, ma sarà una prova di attacco. Questa gara vale il pass per la finale continentale e ci proveremo fino in fondo ».