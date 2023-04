La Lube a Milano (oggi ore 18) cerca il doppio vantaggio in Gara 2: la semifinale playoff può regalare certezze

CIVITANOVA Seconda sfida di semifinale dei playoff scudetto e tanta attesa per vedere se Milano, che ha eliminato ai quarti Perugia, saprà riscattare lo scivolone di Gara1 in casa dei campioni d'Italia della Cucine Lube. La partita, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e su Radio Arancia, suona un po' come un crocevia per la squadra meneghina che cercherà il calore del pubblico amico per provare ad impattare da subito la serie.



I precedenti

Questo odierno è l'incrocio numero 22. Nei 21 precedenti i biancorossi hanno vinto 17 sfide e sono usciti sconfitti 4 volte. Quattro precedenti in stagione: 41 in Semifinale Scudetto (1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova), 1 nei Quarti di Coppa Italia (1 successo Milano). Un precedente nei playoff Scudetto: 1 in Semifinale Scudetto 2022/23 (1 successo Civitanova). Ex: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22, Daniele Sottile a Milano nel 2015/16; Nicola Pesaresi alla Lube nel 2016/17, Marco Vitelli alla Lube dal 2013/14 al 2015/16. Presenza numero 100 nelle competizioni della Lega Volley per Mattia Bottolo.