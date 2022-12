Domenica di viaggio da spettatrice molto interessata per la Cucine Lube che oggi raggiungerà Monza con le antenne ben puntate sugli altri campi. I campioni d’Italia scenderanno in campo solo domani (inizio del match alle ore 19,30), per il posticipo della decima giornata del girone di andata data l’indisponibilità dell’impianto da gioco a Milano, contro la formazione di Roberto Piazza in un vero e proprio testa a testa per le prime quattro posizioni al termine del girone di andata.



Il giro di boa



Più che quattro è più corretto affermare che a due giornate dal giro di boa sono tre le caselle da occupare perché il primo posto è blindatissimo ed è occupato dalla solitaria capolista, Perugia. Stasera alle 20,30 Rai Sport seguirà il match tra Cisterna e Piacenza. Per quanto riguarda i campioni d’Italia, Mattia Bottolo, elogia il lavoro del tecnico Chicco Blengini e punta l’indice sulle due restanti partite da disputare in Superlega per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. A cavallo tra le sfide a Milano, domani e in casa contro Siena il 21, la Lube sarà chiamata anche ad un importante match, casalingo, contro i francesi del Tours, mercoledì 14, per la leadership nel girone C di coppa dei campioni. Come dire… si preannuncia un dicembre molto caldo per i biancorossi che sono chiamati al riscatto da questo avvio altalenante.



Il gioco



«Ci stiamo avvicinando al gioco che chiede il nostro allenatore – ha dichiarato il giovane schiacciatore Mattia Bottolo - la sfida esterna con Milano e il recupero con Siena saranno fondamentali anche per l’ingresso nella griglia di Coppa Italia. La nostra forza dev’essere il gruppo e, proprio puntando sul collettivo, domani cercheremo di battere avversari di valore che sono reduci da una performance importante».



I tifosi a raccolta



Oltre che con l’apertura della campagna abbonamenti invernale, ovvero valida per il girone di ritorno di Superlega, le rimanenti partite di Champions, gli eventuali quarti di finale di coppa Italia ed i play off scudetto, la società biancorossa comunica che è aperta la prevendita biglietti online e nei punti vendita Vivaticket per la sfida tra la Cucine Lube Civitanova e i francesi del Tours VB, in programma mercoledì 14 dicembre alle 19 nel quartier generale civitanovese. Saà il classico faccia a faccia tra la prima e la seconda forza del raggruppamento!



Ancora insieme



Si consolida il rapporto di grande fiducia iniziato nel 2016 con lo sponsor di maglia Etjca, che continua a sostenere i campioni d’Italia riconfermando con entusiasmo e soddisfazione il progetto biancorosso. Il marchio della nota agenzia per il lavoro, Etjca, rimarrà ancora ben visibile almeno fino alla stagione 2024/25.