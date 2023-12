Lube, fuori la grinta: oggi pomeriggio (ore 18) all'Eurosuole Forum arriva Trento campione d'Italia

CIVITANOVA Scontro titanico tra due delle cinque attuali capolista nei rispettivi gironi di Champions, oggi alle 18 all'Eurosuole Forum. Torna una delle classiche di Superlega delle ultime stagioni: il remake della passata finale scudetto: Cucine Lube Trento. Arbitri Gitre (To) e Simbari (Mi). La succursale della nazionale italiana: Michieletto, Sbertoli, Lavia, Laurenzano, il bussante alle porte dello stanzone azzurro Rychliki, ovvero l'imbattuta in campionato Trento, chiede il pass per confermarsi l'anti Perugia all'ansimante Cucine Lube. La formazione di Chicco Blengini è attualmente quinta e solo con la conquista dell'intera posta in palio potrà rientrare nel giro dei quartieri alti della classifica.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita