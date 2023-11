CIVITANOVA La Cucine Lube scende in campo questa sera, alle 20,30, per la prima partita del girone E di Coppa dei campioni. Per la società cuciniera parlano i numeri: diciotto partecipazioni, tredici consecutive, due coppe vinte nella massima competizione europea per club. Avversari pressochè sconosciuti, i rumeni del Galati, ma proprio per questo molto temibili. Sicuramente non c’è da aspettarsi il pienone ma la Champions ha sempre un fascino particolare. La formazione rumena ha raggiunto la Pool E come migliore seconda nella seconda fase dei gironi ad eliminazione. Sergiu Stancu, tecnico di esperienza sta facendo girare la squadra alternando gli effettivi sia in campionato sia in Europa. Spiccano lo schiacciatore rumeno Marian Iulian Bala, il connazionale al centro, Andrei Butnaru, e l’opposto brasiliano Theo Lopez, per un biennio alla New Mater. Nel gruppo figura anche l’opposto finlandese Aaro Nikula, lo scorso anno avversario di Civitanova nella Fase a Gironi con la maglia del Benfica.



Lo studio

«Stiamo studiando in questi giorni gli avversari, approdati nel girone distinguendosi nei turni preliminari – ha detto coach Blengini alla vigilia - questo ci deve tenere ancora più sulle spine, anche perché sappiamo benissimo che nella più importante manifestazione continentale per Club le partite facili non esistono. È un grandissimo privilegio avere ancora una volta la possibilità di partecipare alla Champions League. Vogliamo iniziare con una vittoria, quindi è necessario disputare una buona partita sia dal punto di vista mentale che tecnico». Sulla stessa lunghezza d’onda del proprio tecnico anche il centrale Enrico Diamantini, da Fano e quindi doppiamente orgoglioso di scendere in campo in Europa da marchigiano con i colori della Cucine Lube. «Partecipo da diversi anni a questa competizione, lo faccio con i colori della Lube e questa maglia impone che si giochi per vincere – ha detto senza mezzi termini Diamantini - anche quando si incrociano squadre meno conosciute bisogna preparare i match con la consapevolezza di affrontare i migliori team delle altre nazioni con roster da non sottovalutare. Soprattutto quando andremo in trasferta in palazzetti sconosciuti e magari molto caldi. L’esperienza dello scorso anno deve essere da monito perché abbiamo sofferto contro rivali che ci sembravano abbordabili. Invece il nostro percorso deve passare per la continuità di risultati e di gioco. Siamo più sereni rispetto a qualche giorno fa, ma non basta, dobbiamo essere sempre sul pezzo inanellare delle serie positive. Abbiamo bisogno di questo».

Il regolamento

La Pool Phase prevede cinque mini-gironi da quattro squadre. Si qualificano ai quarti di finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i quarti. Alla stessa ora scenderanno in campo: Maaseik e Praga, le altre due formazioni del girone E.