CIVITANOVA Oggi come non mai padroni del proprio destino. Alle 20.30, in un Eurosuole Forum carico di adrenalina e di calore, la Cucine Lube ospiterà i turchi dell’Halkbank Ankara, ottavo incrocio tra le due società, per la gara di ritorno dei quarti di finale di coppa dei campioni. La squadra di Chicco Blengini è forte del 3-1 dell’andata e quindi per accedere alla semifinale dovrà vincere con qualsiasi risultato, o comunque vincere due set.



Le ipotesi

In caso di sconfitta per 3-1 o 3-0 si ricorrerà al golden set, il tie-break di spareggio per assegnare il biglietto per la semifinale. Chi la spunterà se la vedrà con la vincente di Trento–Berlino mentre nell’altra parte del tabellone che porterà alla finalissima in Turchia il 5 maggio, ci sono Gas Sales Daiko Piacenza–Jastrzebski Wegiel (Pol) 3-2, il risultato dell’andata; la spagnola Guaguas Las Palmas opposta alla turca Ziraat Bank Ankara 1-3, nella gara giocata in Spagna.

I duelli

Ci sono ancora biglietti disponibili per assistere alla supersfida per la Coppa dei campioni. Sarà interessante assistere al duello tra i fratelli Lagumdzija: Adis e Mirza. La squadra di Boban Kovac, ex schiacciatore della Cucine Lube, vanta le individualità di Ngapeth, schiacciatore francese, e Nimir, opposto, entrambi con trascorsi a Modena, che possono fornire alla formazione turca esperienza e spinta agonistica. La storia ci dice che Civitanova nelle ultime tre stagioni è uscita ai quarti. Per mano dello Zaksa tre anni fa, dello Jastrzebski due stagioni fa e nella passata edizione proprio contro l’Halkbank. Simone Anzani indica la strada da percorrere per accedere alla semifinale dove si potrebbe verificare un derby italiano con i campioni d’Italia di Trento. «Quando si prepara un match di ritorno, soprattutto in Champions League, e hai diversi risultati favorevoli, il segreto è non attendere, ma avere un approccio aggressivo alla gara – ammonisce il centrale Simone Anzani -. Dobbiamo avere la testa del blitz ad Ankara e cercare di vincere la gara al più presto. Proprio in Turchia abbiamo giocato una delle nostre migliori gare stagionali e quel match deve rappresentare un modello per allontanare brutte sorprese. Spero che sia l’idea di tutto il gruppo e che la sfida cominci con il piede giusto – ha evidenziato il trentaduenne, perno della formazione civitanovese - i tifosi ci aiuteranno e ci daranno la carica, ma a fare la differenza sarà la nostra pallavolo e vogliamo vincere anche per i supporter. Abbiamo davanti avversari di valore, ma il pericolo numero è rappresentato da noi stessi».

La spinta

«Dobbiamo combattere prima con i nostri demoni e poi con i rivali - ha aggiunto Anzani -. Lo abbiamo dimostrato in questa stagione e si è visto in questi giorni. Siamo passati da una prova eccellente su un campo difficile come Ankara a una performance altalenante, anche se non tutta da buttare, con Piacenza in casa. Insomma, siamo i padroni del nostro destino». Arbitri: Wim Cambré (Bel) e Risto Strandson (Est).