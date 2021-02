La Lube perde al tie break con Perugia e lascia agli umbri il primo posto

CIVITANOVA - Non è riuscita alla Lube l'operazione sorpasso sulla Sir Safety Perugia nella classifica della Superlega alla penultima giornata. La squadra di De Giorgi, fresca vincitrice della Coppa Italia, proprio contro gli umbri, avrebbe dovuto vincere per 3-0 o 3-1 per affiancare la Sir Safety in classifica e quindi superarla per il maggior numero di vittorie conquistate, concludendo così al primo posto ila regular season. invece la Lube è stata sconfitta per 3-2 dagli umbri, pur avendo avuto la possibilità, sul 2-1 a proprio favore, di completare l'impresa.

La partita si era messa bene per la Lube. che ha vinto abbastanza facilmente il primo set 25-21. reazione degli umbri nel secondo parziale con un Leon trasformato rispetto a domenica (25-239 ma poi la Lube passava sul 2-1, aggiudicandosi il terzo set per 25-23 con Juantorena in gran crescendo. Il quarto set vedeva però la Sir Safety schizzare subito avanti e poi mantenere un buon vantaggio fino alla fine (25-20). Il tei break si giocava più che altro per l'onore della vittoria ed era emozionante ed equilibratissimo, con Perugia che faceva segnare il quindicesimo punto dopo un'azione contestatissima e a lungo sub judice. Ora le due squadre si ritroveranno di fronte la prossima settimana a Perugia in Champions League, nel computo delle sfide stagionali tra le due superpotenze del volley finora la Lube conduce 3-2, mentre il conto dei trofei è sull'1-1

