La Lube sbanca Monza e raggiunge la vetta della classifica

MONZA - La Lube Civitanova nell'anticipo infrasettimanale di campionato, disputato a Monza, sul campo della Vero Volley, capolista a sorpresa della Superlega, ha vinto nettamente con un 3-0 sonante e parziali di 25-21, 25-17 e 25-16. Con questa vittoria la Lube sbarca anch'essa in testa alla classifica, sia pure con una parttia in più.

Nell'altro anticipo giocato in Superlega, l'Itas Trentino ha battuto Ravenna per 3-0. Nel weekend la Lube tornerà in campo, ospitando domenica all'Eurosuole Fourm l'ambiziosa Modena degli ex Bruninho e Leal.

