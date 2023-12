Operazione sorpasso, Lube Civitanova in casa della Mint Vero Volley Monza (live)

Ultimo impegno dell'anno a Monza per la Cucine Lube Civitanova che affronterà poi i brianzoli anche il 3 gennaio, per i quarti di Coppa Italia. Prosegue in casa della Mint Vero Volley per i cucinieri il tour de force, con una partita ogni tre giorni (la società biancorossa ha già aperto la prevendita per il match casalingo del 6 gennaio contro Padova), in pieno ritmo «playoff» come l'ha definito coach Blengini che ieri ha festeggiato i 52 anni.

Inizio match alle 18: la Lube avrà, in caso di vittoria, la possibilità di scavalcare in classifica i brianzoli, quarta forza del torneo.



MINT VERO VOLLEY MONZA - LUBE CIVITANOVA (ORE 18)

