La Lube Civitanova supera 3-0 anche Taranto nell'anticipo e resta in vetta insieme al Trentino

CIVITANOVA - Quinta vittoria consecutiva in Superlega della Lube Civitanova che ieri sera ha battuto 3-0 la Prisma Taranto nell’anticipo della 10ª giornata restando in vetta alla classifica insieme al Trentino che ha piegato 3-1 Piacenza. Tutto facile per i biancorossi allenati da Blengini che si sono assicurati la vittoria con i parziali di 25-20, 25-21 e 25-12. L’incontro, in calendario a dicembre, è stato anticipato di quasi un mese per permettere alla Lube di partecipare al Mondiale per club in Brasile. La Lube tornerà in campo domenica alle 15.30 in Calabria contro Vibo Valentia per la 7ª giornata di Superlega.

