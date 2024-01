Lube Civitanova, con Milano (oggi ore 18) è in gioco il quarto posto

CIVITANOVA Stati d’animo piuttosto simili per Cucine Lube e Milano, avversarie oggi alle 18 per la quarta di ritorno di Superlega ma reduci dall’infrasettimanale di coppe europee. La formazione di Blengini ha vinto il proprio girone di Champions ma è capitata in un canale del tabellone ad eliminazione diretta molto impegnativo. L’euforia per l’accesso ai quarti è stata, per capitan De Cecco e compagni, annientata non appena visto il tabellone, ad eliminazione diretta, verso la finalissima. Milano è stata invece eliminata dalla coppa Cev e quindi i ragazzi di Piazza avranno voglia di riscatto in casa della diretta concorrente per il quarto posto. La partita di oggi, trasmessa su RaiSport oltre che su Radio Arancia, mette in palio il quarto posto. Milano negli ultimi anni è stata un po' la bestia nera della Lube, eliminandola ai quarti della Coppa Italia piuttosto che giocando qualche scherzetto ai cucinieri che dal canto loro si sono “vendicati” portando a casa la vittoria nell’interminabile serie e rimonta della scorsa semifinale dei playoff scudetto.



