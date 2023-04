Lube Civitanova-Milano (stasera ore 20.30): inizia la sfida. In palio c'è la finale Scudetto

CIVITANOVA "Mission Impossible 4" atto primo della semifinale scudetto, inedita, tra Cucine Lube e Milano. Stasera alle 20,30 in un Eurosuole Forum che sprigionerà calore e colore da ogni angolo, la Cucine Lube ospiterà Milano per la prima gara. Come nei quarti si giocherà al meglio delle tre vittorie su cinque partite ed in virtù dei risultati dei quarti, la Cucine Lube, che vinto alla quinta sfida contro Verona, e Milano, che ha eliminato Perugia, partiranno con il fattore campo che avvantaggia la Lube, quarta in regular season, rispetto a Milano che da ottava ha eliminato la prima del ranking dopo la regular season.

I precedenti

La squadra di Piazza per ben due stagioni di fila ha eliminato, in una partita secca, ai quarti di finale, la Cucine Lube dalla contesa per la Coppa Italia. Se per la Lube inizia stasera la settima semifinale scudetto consecutiva per la società del presidente Fusaro sarà la prima in assoluto. Guardando indietro, Milano manca da un ventennio ai playoff scudetto. Era la Milano di Montali opposta alla Sisley Treviso di Bagnoli che aveva come secondo l'attuale tecnico di Milano, Roberto Piazza. Da una parte l'esperienza di De Cecco opposta all'entusiasmo ed alla spavalderia di Porro, che già quando era a Modena fece vedere i sorci verdi dai nove metri alla Lube.

I duelli

Ma il duello non può essere ridotto solo ai due registi. In campo tante stelle: il giapponese Ishikawa, i campioni olimpici: Patry e Chinenyeze, uno di qua, l'altro di là dalla rete. Due talenti cubani in cerca di definitiva consacrazione, sempre a campi invertiti: Yant e Mergarejo, piuttosto che tanta roba al centro tra Anzani, Vitelli, Piano e Loser. Duelli in cui si inseriranno Balaso e Pesaresi, altro ex, piuttosto che Zaytsev, Nikolov ed i giocatori che via via impiegheranno i due tecnici. «Siamo approdati alle semifinali dopo tanto lavoro e una serie equilibrata nei quarti ha detto Marlon Yant che sentendo odore di playoff sta tornando su livelli stratosferici - non mi aspettavo l'eliminazione di Perugia, ma Milano è in semifinale con merito e ha dimostrato come nello sport sia fondamentale non mollare mai. Milano è una rivale ostica che ci ha già eliminato in coppa, ha alzato ulteriormente il livello e, dopo l'impresa con la Sir, sarà ancora più in fiducia. Dobbiamo essere subito aggressivi per prevalere. Anche i nostri tifosi stasera avranno un ruolo importante».

Gli avversari

«Anche in regular season abbiamo disputato delle ottime partite, ma secondo me nella seconda fase abbiamo alzato il livello del gioco e siamo riusciti a limitare i momenti negativi della squadra ha dichiarato il centrale Marco Vitelli, ex in campo meneghino insieme a Nicola Pesaresi - il match di stasera sarà fondamentale come tutti quelli della serie di semifinale e non vediamo l'ora di scendere in campo. Siamo pronti ad affrontare una sfida per me speciale contro una mia ex squadra, ci tengo a fare bella figura ha ammesso Vitelli che punta in alto - approdare in finale per Milano sarebbe un risultato storico, ma essere tra le quattro squadre in lizza è già memorabile per questa società. Tutti noi ne siamo consapevoli ed entusiasti». Arbitri: Massimo Florian (Tv) e Andrea Puecher (Pd).