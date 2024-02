CIVITANOVA C’è un conto aperto da saldare entro mercoledì prossimo tra la Cucine Lube e la formazione dell’Halkbank Ankara. L’occasione è offerta ai cucinieri dai quarti di finale di Coppa dei campioni. Oggi, alle 16, diretta televisiva su Dazn, il match di andata in Turchia, tra sette giorni il match di ritorno all’Eurosuole Forum. L’anno scorso i turchi eliminarono la Lube proprio ai quarti per questo i ragazzi di Chicco Blengini proveranno a “vendicarsi”.

Le assenze

Nella capitale turca arriva una Lube quanto mai incerottata. Non è una giustificazione ma a certi livelli potrebbe pesare l’assenza di Zaytsev. A rincarare la dose del capitolo sfortuna ci sono le non perfette condizioni fisiche di Nikolov, problemi alla schiena, e Chinenyeze alle prese con un guaio al ginocchio destro. Per la Lube ormai i quarti rappresentano un ostacolo insormontabile, anche per questo ci si augura che venga saldato una sorta di doppio conto aperto. Ad attendere in semifinale la vincente di questa sfida ci sarà la vincente di Berlino–Trento. Sono tanti e per certi aspetti curiosi i temi di questo match. A svelare il primo ci pensa Adis Lagumdzija che per il secondo anno di fila incontrerà il fratello, Mirza, benchè entrambi abbiano cambiato casa e competizione: dalla Cev dello scorso anno alla Champions. L’Halkbank di Boban Kovac, altra conoscenza degli sportivi marchigiani per la militanza nella Cucine Lube, è forte del duo ex Modena formato dall’opposto olandese Nimir e dal martello francese Ngapeth. Due personaggi che non hanno certo bisogno di lunghe presentazioni ma che sono pericolosissimi se incappano nella giornata si. Come è noto il regolamento premia la squadra che si aggiudicherà la doppia contesa ed in caso di risultato uguale nella sfida di ritorno si ricorrerà al Golden Set, il famoso tie-break aggiuntivo.

La sfida

«Penso sia quasi un record perché per il secondo anno di fila sfido mio fratello ed entrambi abbiamo cambiato squadra – ricorda Adis Lagumdzija -nel primo confronto, in Cev Cup, io giocavo a Modena e Mirza con l’Arkas Izmir. Per me è sempre bello ritrovarmi con lui, così come è bello tornare ad Ankara e mettermi alla prova contro una squadra forte. Noi ci sentiamo pronti perché in questa Lube c’è molto valore. La rimonta con Cisterna in campionato ci ha dato la carica, ma siamo reduci da una maratona e questa è una trasferta lunga. Sarà una sfida tra giocatori di alto livello. La Lube vuole rifarsi dopo lo scorso anno e centrare le Semifinali». Arbitri: Dobromir Dobrev (Bul) e Peter Szabo (Hun).