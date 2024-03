Lube, ribalta il pronostico: questa sera (ore 20.30) Civitanova gioca l’andata della semifinale Champions in casa dei campioni d’Italia

CIVITANOVA Campioni d’Italia favoriti, o pronostico da ribaltare nel derby italiano di Champions tra Trento e la Cucine Lube. Oggi l’andata della semifinale di Coppa dei campioni, ai piedi delle Dolomiti con diretta su Dazn e Radio Arancia dalle 20.30, giovedì 21 il ritorno all’Eurosuole Forum. Lube ferita nell’orgoglio per le sberle rimediate da Monza ai quarti dei playoff scudetto, Trento che maschera con Acquarone l’assenza dell’esperto palleggiatore Sbertoli.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita



L’obiettivo

«La chiave sarà cancellare le ultime due gare di campionato e tornare la squadra autoritaria che ha disputato una grande Champions con le sue certezze e la sua fame di vittoria – ha dichiarato Alex Nikolov - cercheremo di fare del nostro meglio con il vantaggio che nelle rotazioni non si dovranno forzare gli incastri tra italiani e stranieri come in SuperLega. Faremo visita ai campioni d’Italia per affrontare un gruppo di grande qualità. Più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Vogliamo resettare in fretta quanto avvenuto nelle prime gare dei playoff per farci trovare pronti alla sfida con Trento, rivale con cui a volte abbiamo vinto e altre abbiamo perso riuscendo però a esprimere la nostra pallavolo. Sono sicuro che sarà una battaglia sportiva e spero tanto che la Lube si faccia valere. Ci giochiamo l’accesso alla finalissima del torneo per Club più ambito, quindi l’intenzione è di dare tutto in Trentino».

I precedenti

È l’ottava semifinale di Champions League della storia di Trentino Volley.

L’avversario

Da quando, ovvero dal 2021, il penultimo atto del torneo si articola su un doppio confronto (andata in casa, ritorno in trasferta) e non più su una partita singola da giocare in campo neutro durante una Final Four (come accaduto nelle prime cinque semifinali gialloblù), Trentino Volley ha sempre incrociato a questo punto del tabellone una squadra italiana. La sfida con Civitanova arriva infatti dopo le semifinali 2021 e 2022 giocate contro Perugia. Il Club di via Trener ha, fra l’altro, un particolare feeling con la semifinale della manifestazione, essendo riuscita a qualificarsi per la finale in sei delle precedenti sette circostanze, vincendo ben tre Champions. Fra i quattordici giocatori a disposizione Nelli, D’Heer, Michieletto, Cavuto, Lavia, Rychlicki e Podrascanin hanno già disputato precedentemente una semifinale della competizione; gli altri sette sono tutti debuttanti a questi livelli.

«Essere arrivati sino a questo punto della manifestazione ci rende orgogliosi, perché era uno dei nostri obiettivi; ora abbiamo l’intenzione di fare tutto il possibile per passare il turno – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli – la squadra c’è e ha dimostrato di avere una connotazione ben precisa anche con Acquarone in cabina di regia. Sappiamo che ci attende un compito particolarmente difficile, anche perché giocheremo la gara di ritorno in trasferta ma adesso guardiamo solo alla prima partita con l’obiettivo di mettere in campo quanto di meglio possiamo esprimere attualmente ».