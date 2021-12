La Lube vola anche in Champions, travolto il Novosibirsk a Civitanova

CIVITANOVA MARCHE - Comfermando il suo strepitoso stato di forma la Lube Civitanova ha travolto all'Eurosuole Forum il Lokomotiv Novosibirsk nel primo incontro del gruppo C della fase a gironi della Champions League. La squadra di coach Blengini, pur priva di due pezzi da novanta come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, si è imposta per 3-0 con parziali altrettanto neltti di 25-17, 25-20 e 25-15, nel fine settimana la Lube partirà per il Brasile dove nei giorni immediatamente successivi cercherà di conquistare anche il titolo mondiale per club.

