CIVITANOVA Turno infrasettimanale che ricopre la classica insidia dovuta a pericolosi cali di tensione per la Cucine Lube che alle 20,30 scenderà in campo a Catania. In casa del fanalino di coda, condannato a retrocedere, stando a quanto dice la classifica, la Lube dovrà stare attenta alla voglia di fare il colpaccio dei “marpioni” etnei: Orduna piuttosto che gli ex Massari e Randazzo. Scivoloni ai piedi dell’Etna sconsigliati, però, agli uomini di Blengini che devono blindare, con i tre punti, il quarto posto conquistato domenica nello scontro diretto contro Milano. «Veniamo da una partita combattuta e dalla doppia faccia. Siamo stati abili ad andare sul 2-0 con Milano. Poi abbiamo perso male due parziali – ha ricordato Anzani - ma siamo riusciti a portarla a casa prendendo morale e fiducia per l’infrasettimanale a Catania. Ora testa sulle spalle e antenne dritte. Quando giochi con chi lotta per salvarsi non devi scendere in campo con aria di sufficienza se non vuoi incappare in errori fatali. Dobbiamo cercare un approccio aggressivo per evitare che gli avversari prendano entusiasmo. Avremo a che fare con atleti esperti che, a dispetto del posto in classifica, dimostrano sempre di giocare una bella pallavolo, ma ci sono annate in cui esprimersi a buoni livelli non basta per raccogliere ciò che si semina. La Superlega è durissima per tutti».

La Lube tornerà in campo domenica 4 febbraio ospitando all’Eurosuole Forum il Modena degli ex Bruninho, Stankovic e Juantorena. Catania, neo promossa in Superlega dopo oltre mezzo secolo, passerà alla storia di questo primo anno di Superlega come “mangia allenatori”. Il precampionato è stato segnato dall’esonero di coach Waldo Kantor, mentre a torneo in corso è arrivata anche la rottura con Cezar Douglas Silva, il suo sostituito. Promozione sul campo per il vice Giuseppe Bua nel tentativo di centrare una complicata salvezza. Alle conferme di Zappoli e Frumuselu, determinanti nella stagione 2022/23, si sono aggiunti diversi colpi per un roster energico ed esperto. Il palleggiatore Santiago Orduna, Domenico Cavaccini, libero, Nemanja Masulovic, miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/21, Javad Manavi, schiacciatore iraniano classe ’95, braccio armato di Farmitalia Catania, Alessandro Tondo, in maglia biancoblù dopo una carriera tra Superlega e A2; Elia Bossi, centrale; l’ex biancorosso Luigi Randazzo, Paul Buchegger, opposto austriaco che la scorsa stagione è stato l’uomo in più della Tonno Callipo, Luka Basic, francese; Francesco Pierri, promettente libero Filippo Santambrogio per la prima volta in Superlega; Andrea Baldi, schiacciatore classe 2000 che arriva tra le fila catanesi dopo l’esperienza con Bergamo.

Nel corso della stagione il Club si è rafforzato con una vecchia conoscenza della Lube, l’esperto schiacciatore Jacopo Massari. «La squadra c'è e non lasceremo nulla di intentato – ha detto l’allenatore Giuseppe Bua - lotteremo e affronteremo Civitanova con la giusta determinazione e l'aiuto del pubblico. Abbiamo tanta voglia di rimetterci in campo, giocare e dimostrare che la squadra è ancora viva e lotterà fino alla fine ».