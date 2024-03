CIVITANOVA Lube non ti fidare di questa Monza ferita che ti ha già fatto diversi, dolorosi, dispetti nelle partite del “dentro ofuori”. Stasera, alle 20,30, in un Eurosuole Forum che i Predators vogliono in tinta rossa, andrà in scena la quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei playoff. Gara cinque. La partita aperta ad ogni genere di pronostico. La Lube ha perso le prime due partite contro i brianzoli e stasera avrà, difronte al pubblico amico, la possibilità di completare la rimonta. D’altro canto Monza non ci sta.

La sfida continua

Dopo aver fallito il match point in Brianza la squadra di Eccheli, che in gara quattro ha fatto registrare numeri e percentuali superiori rispetto alla Lube, stasera avrà il dente a dir poco avvelenato. Per il settimo ed ultimo incrocio della stagione parlano i precedenti, solo di quest’anno. In Regular Season un successo Civitanova ed uno Monza. Brianzoli che hanno avuto la meglio nel match valido per i Quarti di Coppa Italia. Equilibrio totale nelle quattro volte dei quarti di finale dei Play Off Scudetto con due vittorie a testa. Ormai le squadre si conoscono a mena dito e solo i dettagli: una difesa, un muro, una rigiocata vincente piuttosto che una battuta o un errore dell’avversario potrebbero fare la differenza. Per questo coach Blengini chiede ai suoi di alzare il livello di gioco. Anche perché ad attendere la vincente della sfida, in semifinale, da domenica ci saranno i campioni d’Italia di Trento.

«Recuperare le forze»

«Siamo contenti di avere raddrizzato la serie, ma dobbiamo recuperare le energie nervose e mantenere il controllo per non vanificare gli sforzi, i tie break ravvicinati sono stati dispendiosi – ha detto coach Blengini - l’impegno c’è sempre stato, ma a questi livelli non è facile avere il pieno controllo dei match, ognuno deve sfruttare le proprie qualità in funzione del miglior gioco possibile, poi in campo ci sono anche gli avversari. Il team sta affrontando bene queste gare dal punto di vista mentale, sul piano tecnico c’è sempre da migliorare, ma manca il tempo per insistere su ogni singolo aspetto. Vanno limitate le sbavature e alzato il livello studiando i match perché i dettagli faranno la differenza ». Coach Eccheli potrebbe proporre la variante tra Loeppky, migliore di gara uno, e uno tra Maar e Takahashi, piuttosto che sacrificare Swarc optando per il modulo a specchio, tre schiacciatori ed il finto opposto, che probabilmente proporrà anche questa sera Blengini.

«Bravi e determinati»

«Per noi è l'ultima occasione di accedere alle Semifinali - ha dichiarato Massimo Eccheli - dovremo essere molto bravi e determinati, cercando di approcciare al meglio la gara subito dal primo parziale. Sono due squadre che si conoscono molto bene, quindi probabilmente saranno i dettagli a far la differenza in questo confronto. Ci stiamo preparando al meglio e siamo convinti che faremo una buona partita dando battaglia fino all'ultimo». Arbitri: Andrea Puecher (Pd) e Rossella Piana (Mo).