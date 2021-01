La Lube batte 3-1 Monza nel recupero e decolla a -3 da Perugia: la volata è lanciata

CIVITANOVA La Lube Civitanova vince per 3-1, e con i parziali di 25-20, 25-19, 22-25 e 25-23, il recupero della quarta giornata del girone di ritorno contro Monza e sale a -3 dalla capolista Perugia. Missione compiuta perchè conquistati i tre punti, con qualche defaillance di troppo nel terzo set, costato caro ai cucinieri che con dodici errori punto hanno rimesso in corsa la formazione ospite poi schiantata nel quarto set. Trascinata da uno stratosferico Rychlicki, 17 punti e 63% in attacco, e da un immenso Juantorena, 76% in attacco, un ace e 14 punti personali, la Lube ha piazzato la stoccata finale con due muri di Robertlandy Simon, migliore dei suoi con cinque realizzazioni personali, tre quelli a firma di Anzani. Domenica la Lube farà visita al fanalino di coda Cisterna degli ex Sabbi e Randazzo.



