Lube, c'è Ankara da "schiacciare". Alle 20.30 la Mission Impossible in Champions League

CIVITANOVA La partita che non capita spesso di giocare ma che serve per misurarsi contro tutto e tutti. Stasera, alle 20.30, all'Eurosuole Forum di Civitanova la Cucine Lube ospiterà Ankara per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei campioni. La squadra di Chicco Blengini, avendo perso per 3-1, con una buona componente di sfortuna per l'infortunio occorso a Yant nel terzo set, è chiamata a ribaltare l'esito dell'andata. L'impresa non è di per se semplice ma è resa ancor più difficile dalle condizioni di Yant che è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra rimediata sette giorni fa nella capitale turca. Da stasera si entra in quella fase della stagione in cui è bello vivere ogni istante accanto ai protagonisti. Facendo sentire calore, affetto e stima alla squadra. Trasmettendo energie positive perché è da stasera che ci si possono togliere delle belle soddisfazioni. La Cucine Lube è in fase di crescita e maturazione, soprattutto nella batteria degli schiacciatori ricevitori, e per questo la pressione del pubblico amico sui battitori avversari e in generale sulla squadra avversaria potrebbe essere un arma in più all'Eurosuole Forum.

LEGGI ANCHE: Lube sconfitta dal Perugia, chiude al quarto posto la regular season. Ora si punta ai playoff, aspettando Champions



Le chance

La Cucine Lube passerà alla semifinale di Champions se batterà Ankara in quattro set: i tre della partita regolare e l'eventuale Golden Set, o tie-break per capirsi. D'altro canto i turchi avranno a disposizione diversi risultati: vincere la partita o il solo golden set, per non uscire dalla massima competizione europea. «Mi sto riprendendo con pazienza ha detto un affranto Marlon Yant - l'obiettivo è di essere pronto proprio per il ritorno dei quarti. Voglio essere a disposizione per dare il massimo affinché la squadra possa contare su di me. Non dobbiamo rimuginare sull'occasione persa in Turchia, ma dobbiamo guardare avanti perché la sfida di stasera sarà decisiva. Ho fiducia nel team. Dobbiamo giocare la nostra miglior partita contro l'Halkbank. Così come i supporter turchi hanno caricato i nostri avversari ad Ankara, il sostegno della nostra tifoseria sarà fondamentale per cercare di riaprire il discorso e centrare il pass per le Semifinali». Halkbank Ankara e Cucine Lube Civitanova erano già state sorteggiate insieme in Champions League, nel turno dei playoffs 6 nel 2015/16. I biancorossi vinsero il Golden Set 15-17 ad Ankara dopo che entrambe le squadre avevano vinto l'incontro casalingo per 3-2. Altrettanto dolci, i ricordi nei quarti di CEV Cup 2004/05, quando la Lube eliminò l'Halkbank espugnando in quattro set il palazzetto turco e ripetendosi con il massimo scarto in casa. Il cammino biancorosso si concluse con le braccia al cielo dopo la rocambolesca vittoria in finale con il Maiorca. I turchi possono contare sull'esperienza dell'opposto olandese Nimir e sull'esplosività dell'americano Jaeschke.

Tifosi vip

Presenti alla partita le sorelle-stiliste marchigiane Francesca e Veronica Feleppa, le "gemelle della moda" di Morrovalle che da anni illuminano le migliori passerelle internazionali con le proprie creazioni e vantano un marchio distribuito in oltre 500 negozi in Italia e all'estero. A sostenere la Lube ci sarà anche un gigante, il cestista piemontese Riccardo Visconti, guardia della Nazionale italiana e della Victoria Libertas Pesaro.