La Lube affronta il Fenerbahce per completare il filotto in Europa

CIVITANOVA - Ultimo turno di Champions League stasera all’Eurosuole Forum per Lube, che alle 20.30 ospita i turchi del Fenerbahce Istanbul nel testacoda del girone A. La Lube, già ai quarti da prima in classifica nel girone, va a caccia del sesto sigillo consecutivo in Europa. Il coach Ferdinando De Giorgi farà molto turnover anche in vista della final four della Del Monte Coppa Italia con le semifinali Lube-Itas Trentino e Perugia-Modena di sabato e la finaledi e domenica. Ci sarà quindi più spazio per D’Hulst, Kovar, Massari, Diamantini e Marchisio in integrazione con Juantorena in staffetta con Leal piuttosto che Anzani o Bieniek nel ruolo di centrale. Turno di riposo per Bruninho e Balaso, che avranno l’occasione per ricaricare le pile in vista della Coppa Italia. Di fronte ci saranno i campioni di Turchia allenati da Sordyl che vanno a caccia della loro prima vittoria europea stagionale. Il tecnico del Fenerbahce dovrebbe schierare la diagonale palleggiatore-opposto turco-olandese Kiyak-Ter Maat, a schiacciare in posto quattro il cubano Hidalgo insieme al francese Rossard o in alternativa il turco Unver, al centro la coppia turca Batur-Karasu. Il libero è Karatas. È il decimo confronto tra le due società e il bilancio è finora di 7 vittorie italiane e 2 turche. A dirigere l’incontro saranno due donne arbitro: Susana Maria Rodriguez Jativa e Sonja Simonovksa.





