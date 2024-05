PESARO Match point in casa, da non sprecare. Stasera l'Italservice Loreto Basket ospita l'Halley Matelica in gara2 delle semifinali playoff di Serie B2. Dopo il successo nel primo match, in trasferta, i gialloblu pesaresi hanno la possibilità di staccare il pass per la finalissima, che mette in palio la promozione in B, con l'aiuto del proprio pubblico. L'appuntamento è al PalaMegabox di Pesaro, palla a due alle 20.30. Si gioca alla meglio delle tre gare, capitan Broglia e compagni sono sull'1-0 e vogliono chiudere la pratica già oggi.

Anche perché l'eventuale “bella” sarebbe di nuovo in casa del Matelica. E se è vero che domenica scorsa l'Italservice Loreto ha già ruggito e vinto su quel parquet, è altrettanto certo che un eventuale spareggio sarebbe denso di ancora più insidie. L'ostacolo Matelica è, numeri alla mano, il più duro di tutti. Il quintetto di coach Antonio Trullo ha vinto la prima fase ed ha chiuso al comando anche la seconda. Un avversario forte, fortissimo. Ma col supporto dei suoi tifosi – sempre più numerosi e calorosi al fianco del club di Lorenzo Pizza -, il Loreto vuole e può farcela.



L’analisi



L'analisi alla vigilia da parte del coach dell'Italservice, Stefano Foglietti, è ricca di spunti: «Aver vinto a Castelraimondo è stato molto importante. Aver ribaltato il fattore campo ci dà la possibilità di chiudere la serie in casa nostra. Domenica abbiamo dato dimostrazione di una squadra solida, che è cresciuta tanto, e vuole raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati da inizio campionato. Però gara 1 è già passato, domani (oggi, ndr) sarà tutta un'altra storia. Matelica già nei quarti aveva perso la prima partita in casa, ma ha saputo ribaltare il copione e conquistare con decisione le semifinali. Ora si trovano nella stessa situazione, arriveranno a Pesaro con le spalle al muro e sono certo che metteranno in campo tutte le loro qualità. Noi dovremo fare molta attenzione ai loro giocatori principali, come d'altronde abbiamo fatto domenica. E cercare di migliorare alcuni aspetti offensivi che domenica a Castelraimondo, nel cuore del match, avevano permesso ai nostri avversari di rientrare in partita. Non ce lo potremo permettere di nuovo, se vogliamo davvero avanzare e proseguire questa avventura». I biglietti per la sfida di stasera sono in vendita online liveticket.it, oppure al botteghino, aperto dalle ore 19.