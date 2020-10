Live Milan-Roma 1-1 diretta: Tatarusanu esce a vuoto e Dzeko ne approfitta

Milan-Roma a San Siro per il posticipo della quinta giornata. Fonseca ripropone Karsdorp dal primo minuto e conferma Kumbulla al centro della difesa. Pioli recupera Calahanoglu che insieme a Saelemaekers e Leao, supporterà Ibrahimovic.

18' - Giallorossi che sembrano aver beneficiato alla grande del pareggio raggiunto: bavo Pedro a trovare Karsdorp con un lancio perfetto, l'olandese entra in area da posizione defilata ma non riesce a calciare verso la porta rossonera

14' - Pareggio giallorosso: dal corner battuto da Pellegrini, Tatarusanu esce a vuoto e per Dzeko è un gioco da ragazzi staccare più alto di tutti e trovare la rete.

12' - Ancora giallorossi che manovrano sulla sinistra, Pellegrini riceve al limite dell'area e riesce a trovare un corridoio per Mkhitaryan, l'armeno controlla ma al momento del tiro viene murato in calcio d'angolo

8' - Primo squillo della Roma che costruisce un'ottima azione sulla corsia sinistra: Dzeko e Mkhitaryan dialogano molto bene, il bosniaco in area prova a calciare in porta ma Kjaer devia in calcio d'angolo

5' - Ancora Milan in possesso palla con la Roma che sembra debba ancora prendere le misure: Ibrahimovic prova a servire Bennacer, ma la palla è troppo lunga e Mirante blocca in uscita

2' - Vantaggio milanista al primo affondo: ottima azione che parte dalla difesa rossonera, la palla finisce a Leao che alza la testa e serve Ibrahimovic che alle spalle di Kumbulla tocca quel tanto che basta per mandare a vuoto Mirante.

1' - Inizia la partita il primo pallone toccato è della Roma

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria; Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

All: Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

All: Fonseca

