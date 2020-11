Live Lazio-Zenit dalle 21 diretta: probabili formazioni e dove vederla

Gli ottavi sono lì. A pochi passi. Una vittoria stasera li avvicinerebbero di molto. La Lazio torna all'Olimpico dopo il doppio turno esterno e ospita lo Zenit. In Russia, Caicedo, nell'emergenza, è stato decisivo con il gol dell'1-1. Si accomoderà in panchina anche stavolta l'ecuadoriano, pronto ad entrare a gara in corso. In attacco, Inzaghi, schiera i due titolarissimi: Correa ma soprattutto Immobile, lontano dalle note della Champions League dalla prima gara contro il Borussia Dortmund, quando è stato il migliore in campo. In casa biancoceleste tiene banco la questione Luis Alberto: ma lo spagnolo in ogni caso sarà in campo. Il tecnico biancoceleste non vuole e non ne può fare a meno. Il pass per gli scontri diretti manca da 20 anni. Un'eternità. Ecco perchè la gara contro i russi di Semak è decisiva. Una notte che può diventare storica.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa da Sky Sport e in chiaro su Canale 5.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

ZENIT (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santon; Barrios, Erokhin, Ozdoev; Zhirkov, Kuzyaev, Dzyuba. All.: Semak.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA