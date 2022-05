Live F1, GP Spagna: ritiro per problema tecnico per Leclerc. Terzo pit-stop per Verstappen, Perez leader

44° giro - Come preventivato, la Red Bull non perde tempo e richiama Verstappen per passare dalle soft alle medie

43° giro - Verstappen +16"3 Perez +22"3 Russell +35"3 Bottas +36"8 Sainz +45"2 Hamilton +57" Ocon poi Norris Alonso e Tsunoda in top 10. A seguire Schumacher Ricciardo Gasly Vettel Stroll Latifi Magnussen Albon

42° giro - Pit-stop per Vettel al secondo cambio gomme, da soft passa alle medie

41° giro di 66 - Verstappen comanda tranquillo, ma ha le gomme soft. Sarà necessario un terzo pit-stop?

39° giro - Verstappen comanda con 17" su Perez e 21"7 su Russell. Quarto Bottas che ha 1"4 su Sainz. Sesto Hamilton che precede Ocon Norris Vettel Alonso Tsunoda Schumacher Ricciardo Gasly Stroll Latifi Albon Magnussen

37° giro - Secondo pit-stop per Perez, da media a media, Verstappen leader del Gran Premio

36° giro - Russell va al secondo pit-stop e monta gomme soft

33° giro - Secondo pit-stop di Norris che rientra con le soft

Verstappen supera Bottas e sale in terza posizione. L'olandese è con gomma soft dopo il secondo pit-stop, Perez e Russell che comandano la gara hanno gomme medie e un pit-stop

31° giro - Secondo pit-stop per Sainz che riparte con le medie. Ai box anche Alonso, gomme soft, e Ricciardo, Pirelli medie

30° giro - Perez attacca Russell alla prima curva e riesce a compiere il sorpasso. Il messicano è primo

Pit-stop per Zhou che però si ritira, e Gasly che riparte con gomme soft. Pit anche per Magnussen, gomme hard per lui

29° giro - Russell ha ora Perez dietro, Bottas è terzo davanti a Verstappen Sainz Ocon Norris Tsunoda Alonso Schumacher Ricciardo Gasly Vettel Hamilton Magnussen Stroll Latifi Albon Zhou

28° giro - Secondo pit-stop per Verstappen che monta gomme soft

Contatto tra Stroll e Gasly alla prima curva, il canadese si gira e riparte

27° giro - Clamoroso, Leclerc prosegue piano ed entra ai box per ritirarsi

26° giro - La situazione: Leclerc Russell Verstappen Perez Bottas Sainz Ocon Norris Tsunoda Alonso Schumacher Ricciardo Zhou Gasly Stroll Vettel Hamilton Latifi Magnussen Albon

25° giro - Leclerc solitario con 12" di vantaggio su Russell e Verstappen. Perez si sta avvicinando al duellanti e chiede via radio di poter passare Verstappen

23° giro - Verstappen infila all'interno della prima curva Russell, ma l'inglese della Mercedes è fantastico e lo risupera di slancio, durissimo

22° giro - Secondo pit-stop per Hamlton che monta le medie. Anche Vettel al pit-stop

21° giro - Leclerc fa il pit-stop e monta le gomme medie. Rientra mantenendo la prima posizione

19° giro - Leclerc guida la gara con 29" su Russell Verstappen Perez Bottas Ocon Sainz ora settimo davanti a Vettel Norris Tsunoda Alonso Schumacher Ricciardo Gasly Zhou Hamilton Stroll Albon Latifi Magnussen

18° giro - Verstappen si rituffa su Russell, ma l'inglese è bravo nel difendersi e respinge la Red Bull

17° giro - Pit stop per Perez che rientra quarto

Ora il DRS di Verstappen funziona e va all'assalto di Russell, ma il pilota Mercedes riesce a difendersi

16° giro - Non si sono fermati per il pit-stop Leclerc Perez e Vettel

Verstappen aziona il DRS all'inizio del rettifilo di arrivo, ma si è subito chiuso. Problema non risolto quindi

15° giro - Leclerc continua con le soft seguito a 15"3 da Perez. Entrambi senza pit-stop. Terzo è Russell che ora ha Verstappen molto vicino

14° giro - Pit stop per Bottas, il DRS di Verstappen è tornato a funzionare

Sainz supera Norris e si porta in nona posizione

13° giro - Pit stop anche per Ocon

13° giro - Pit stop per Russell e Verstappen, la Mercedes rimane davanti alla Red Bull. Per tutti il cambio gomme è da soft a medie.

12° giro - Pit stop per Norris Schumacher e Latifi

Problemi al DRS per Verstappen che non riesce ad usarlo

Russell tiene bene il secondo posto davanti a Verstappen e Perez. Russell è a 10" da Leclerc

11° giro - Tsunoda supera Ricciardo per il nono posto

Perez si fa da parte e si lascia superare da Verstappen per il terzo posto

10° giro - Pit stop per Sainz Alonso Gasly e Zhou che montano gomme medie

Bel recupero di Norris che ha superato sia il compagno Ricciardo sia Schumacher

9° giro - La situazione vede Leclerc con 8"7 di vantaggio su Russell che sta lottando duro con Perez. Quarto è Verstappen poi Bottas Ocon Norris Schumacher Ricciardo Tsunoda Sainz Alonso Gasly Vettel Zhou Stroll Albon Latifi Hamilton Magnussen

8° giro - Anche Verstappen finisce nella ghiaia tutto solo, grave errore dell'olandese, ma riesce a ripartire e rientra dietro a Perez

8° giro - Leclerc spinge forte e il suo vantaggio su Verstappen sale a 2"

7° giro - Errore di Sainz in frenata che finisce tutto solo nella ghiaia, ma riesce a ripartire

6° giro - Alonso riesce a passare Vettel tra il boato del pubblico

Alonso da ventesimo è risalito quattordicesimo e ingaggia un furioso duello con Vettel

5° giro - Leclerc porta a 1"2 il vantaggio su Verstappen che ha Russell a 3"2 mentre Ocon scatenato raggiunge e supera anche Schumacher per la settima piazza

4° giro - Bottas supera Schumacher per la sesta posizione mentre Ocon supera Ricciardo e sale ottavo

Nella confusione della prima curva il replay mostra Perez che ha toccato sia Sainz sia Russell, ma niente di grave, tutti hanno proseguito

2° giro - Leclerc ha 8 decimi di vantaggio su Verstappen, 2"4 su Russell che precede Perez Sainz, poi uno splendido Schumacher seguito da Bottas Ricciardo Ocon Norris Tsunoda Gasly Vettel Stroll Alonso Zhou Albon Latifi Hamilton e Magnussen

Magnussen urta la Mercedes di Hamilton che rimedia una foratura e procede lentamente

Bella partenza di Leclerc che tiene a bada Verstappen. Non scatta bene Sainz che da terzo scende quinto superato da Russell e Perez

Alonso parte ultimo per scelta del team, così facendo sono potuti intervenire sulla monoposto

Intanto si apprende che Norris non è in buone condizioni fisiche, ma è comunque presente. Parte 11esimo

Comincia il giro di ricognizione

Verstappen ha atteso fino all'ultimo per schierarsi in griglia di partenza per mantenere fresco il motore

Hamilton è in griglia di partenza con le gomme medie, tutti gli altri "indossano" le soft

L'atmosfera è bollente al Circuit de Catalunya, sede della sesta prova del mondiale F1. In prima fila ci sono loro, i due grandi duellanti di questo avvio di stagione, Charles Leclerc e Max Verstappen. Il monegasco della Ferrari ha siglato ieri una pole straordinaria dopo aver commesso un grave errore nel primo "push" mentre l'olandese della Red Bull non ha potuto replicare per un calo repentino di potenza. Leclerc guida il mondiale con 104 punti, Verstappen insegue con 85. A oggi, le vittorie se le sono divise loro due: tre successi per Max, due per Charles. Chi preme forte per salire sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera è lo spagnolo Carlos Sainz, spinto come non mai da una folla incredibile che ha invaso l'autodromo catalano. Sainz parte dalla terza piazzola e vedremo se riuscirà a beffare quanto meno Verstappen nel corso del 1° giro. Ma attenzione anche alla Mercedes i cui sviluppi portati in Spagna per la W13 hanno permesso di compiere un notevole balzo in avanti. George Russell ha fame di risultati e partirà quarto, Lewis Hamilton è sesto e sappiamo bene quanto sia abile nel leggere la gara. Tra di loro, Sergio Perez con la seconda Red Bull, anche lui da non sottovalutare.

Leclerc, una pole da fenomeno. Con la Ferrari piega Verstappen, tornano a ruggire le Mercedes

