Live F1, Diretta GP Monza: Hamilton e Bottas puntano alla doppietta, Sainz il jolly

Lewis Hamilton è sereno, affronta interviste, parla con i suoi ingegneri, con il compagno Valtteri Bottas. Non sembra temere ostacoli nel cammino verso l'ennesima vittoria nel Mondiale F1. Se oggi riuscirà nel suo intento, si porterà a quota 90 successi, appena uno in meno di Michael Schumacher. La preoccupazione semmai, arriva proprio da Bottas, che scatterà al suo fianco, ma anche da chi partirà dalla seconda fila, ovvero Carlos Sainz con la McLaren-Renault e Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes, sicuramente desiderosi di mettersi in mostra e di tentare il colpaccio quanto meno alla prima staccata di Monza, sempre piuttosto pericolosa. Poi, c'è Max Verstappen, quinto con la Red Bull-Honda, che farà di tutto per avere ragione fin da subito di Perez e Sainz per non perdere il contatto con le due Mercedes. La Ferrari dovrà cercare di non ripetere la disastrosa prestazione di Spa. Charles Leclerc parte dalla tredicesima piazzola, Sebastian Vettel dalla diciassettesima! Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA