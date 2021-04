Leonardo Bonucci positivo al Covid al ritorno dalla Nazionale. E ora si teme un «focolaio azzurro»

Anche Leonardo Bonucci positivo al Covid: e ora è paura focolaio per la Nazionale azzurra. A un paio di settimane dal contagio della moglie del difensore della Juventus, anche Bonucci è risultato positivo al tampone di ritorno dal ritiro della Nazionale italiana: nei giorni scorsi ben 4 componenti dello staff di Roberto Mancini si erano contagiati, il che fa temere che Bonucci potrebbe non essere il primo.

L'annuncio della positività del numero 19 bianconero è arrivata con una nota del club: «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare», si legge nel comunicato. Questa mattina sul quotidiano La Stampa è emerso che altri tre calciatori bianconeri, Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur Melo, sono stati multati dai carabinieri per una festa clandestina con 20 persone nella casa in collina del centrocampista statunitense.

