LONDRA - Non ci sarà più Ranieri in panchina, ma il Leicester in Inghilterra continua a stupire. I Foxes non hanno avuto pietà nel primo anticipo della decima giornata di Premier. Contro il Southampton in dieci dal 12' per l'espulsione di Bertrand è arrivato un 9-0 in trasferta che vale il momentaneo secondo posto in classifica. Tripletta per Perez e Vardy, gol di Chilwell, Maddison e Tielemans. Un risultato da record. Ultimo aggiornamento: 23:02





