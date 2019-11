Assunta Legnante è ancora mondiale, a Dubai cala il poker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUBAI - Quarto titolo mondiale paralimpico per Assunta Legnante . La possente lanciatrice napoletana (41 anni), che risiede nelle Marche dal 2000, a Dubai ha confermato gli allori già conquistati a Lione (2013), Doha (2015) e Londra (2017) e ora proverà a cimentarsi martedì nella gara di lancio del disco, che non è la sua specialità ma in cui potrebbe comunque fare molto bene.La gara del peso ha visto una Legnante costantemente oltre i 15 metri, con una punta di 15.83, non vicinissima al suo record mondiale paralimpico di 17,32, stabilito nel 2014, e comunque quasi un metro davanti all’uzbeka Burkhanova, che ha lanciato a 14,97. Ripresasi dopo un periodo poco felice, anche per alcuni infortuni, Assunta pensa ora alle Paralimpiadi di Tokyo, dove punta al terzo oro dopo Londra e Rio de Janeiro.«Sono contenta perché ho fatto la miglior gara della stagione - ha detto Assunta dopo la vittoria - mi sono mancati i 16 metri ma ci sono andata vicina, comunque 15,83 è una bella misura. Il quarto titolo mondiale per la verità era d’obbligo visto che sono 7 anni che non perdo una gara. Ora c’è lo stimolo nuovo del disco, e sarà bellissimo perché siamo in cinque ad aver lanciato sopra i 35 metri e sarà un garone».